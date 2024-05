The Hunt For Gollum: annunciato il nuovo film (e il regista) collegato a Il Signore degli Anelli

La Warner Bros. ha annunciato oggi a sorpresa uno spin-off in live action collegato all’universo de Il Signore degli Anelli, che uscirà nei cinema nel corso del 2026 e si intitolerà The Lord of the Rings: The Hunt For Gollum.

Della regia del film si occuperà Andy Serkis, che sarà anche il protagonista del film.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo, Peter Jackson e i suoi partner Fran Walsh e Philippa Boyens alla produzione.

La sceneggiatura è stata scritta da Walsh e Boyens, insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou, e pare che “esplorerà trame ancora da raccontare”. Questo film in particolare si concentrerà – ovviamente – sul personaggio di Gollum.

Presumibilmente racconterà il pezzo di storia ‘mancante’ di quando le forze di Sauron vengono sguinzagliate per inseguire e catturare l’ex Hobbit per ottenere da lui le preziose informazioni sull’Unico Anello. Come sappiamo, Gollum verrà poi torturato senza pietà nelle segrete di Mordor, finché, sotto costrizione, rivelerà ai servi dell’Oscuro Signore che l’Anello è custodito da “Baggins” in un luogo chiamato “Contea”.

Mike De Luca e Pam Abdy hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione ‘più film’ ambientati nella Terra di Mezzo.

Di seguito trovate una scena con Gollum da Il Signore degli Anelli: Le due torri del 2002:

© Riproduzione riservata