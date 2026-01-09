Titolo originale: The Infinite Husk , uscita: 10-03-2025. Regista: Aaron Silverstein.
Trailer per The Infinite Husk: una coscienza aliena in esilio invade la Terra
09/01/2026 trailer news di Stella Delmattino
In regia c'è l'esordiente Aaron Silverstein
Interroga l’esperienza umana attraverso il trailer del fanta-thriller psicologico The Infinite Husk. Lo sceneggiatore e regista Aaron Silverstein firma il suo debutto nel lungometraggio con un’opera che mescola identità, alienazione e pericolo.
Questa la trama ufficiale:
Costretta a occupare il corpo di una giovane donna nera di nome Vel, una coscienza extraterrestre esiliata viene inviata sulla Terra per una missione estremamente rischiosa: spiare un essere della propria specie per smascherare una possibile minaccia legata a una nuova e pericolosa forma di scienza.
Nel cast troviamo Peace Ikediuba insieme a Circus-Szalewski (Antrum), Geena Alexandra, William Thomas Jones, Michael Jon Murphy, Foreste Jean Feely e Jyl Kaneshiro.
Aaron Silverstein produce il film insieme al direttore della fotografia Mitchel McKenzie e a Christine Sohail, mentre Chris Ceccotti ricopre il ruolo di produttore esecutivo.
The Infinite Husk è stato presentato in anteprima allo SXSW lo scorso anno, per poi essere proiettato anche al Sitges Film Festival e allo SXSW Sydney.
Di seguito trovate il trailer internazionale di The Infinite Husk, che arriverà nei cinema americani il 6 febbraio:
© Riproduzione riservata
Fonte: YouTube