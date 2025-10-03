The Lost Bus: la recensione del film infuocato di Paul Greengrass (su Apple TV+)

Il punto di forza de The Lost Bus è la sua capacità di farci respirare la stessa aria irrespirabile dei protagonisti. Paul Greengrass riprende la sua grammatica del caos controllato – macchina a mano, montaggio nervoso, prossimità fisica ai corpi, suono che schiaccia – e la applica a un disastro reale in cui il vento sembra un regista invisibile e il fuoco un personaggio dotato di volontà. In questo, il film trova un consenso quasi unanime: la messa in scena dell’inferno è avvolgente, spietata, quasi ipnotica.

Le lingue di fuoco, i tizzoni trasportati dalle raffiche, il cielo che si fa curcuma e poi notte in pieno giorno: l’immagine lavora non per “spettacolarizzare” ma per far percepire come una città diventi trappola nel giro di pochi minuti. È il cinema come esperienza sensoriale, e qui Greengrass resta un maestro. Peccato vederlo su Apple TV+.

Quando si sposta dal macro al micro, il discorso si fa più divisivo. La scelta di concentrare il racconto sulla corsa di un autista scolastico e di un’insegnante che proteggono una classe di bambini ha un’evidente forza drammaturgica: offre un punto d’ancoraggio emotivo e un dispositivo narrativo chiaro (uscire vivi, insieme, da un labirinto in fiamme). Matthew McConaughey incarna un uomo in frantumi che ritrova un’etica pratica nella cura degli altri; fa parlare il corpo, la voce, i silenzi più delle parole. America Ferrera porta calore, fermezza, dignità operosa: è il contrappunto che umanizza la tensione, la figura che protegge i piccoli mentre non nega la propria paura. Le due prove funzionano in parallelo: lui come barometro dell’urgenza, lei come scudo morale.

Il problema è che, prima che l’incubo travolga tutto, il film insiste su un prologo di melodramma familiare (ex moglie, figlio in rotta, cane che muore) che molti percepiranno come ridondante e “guidato”. Non serve un catalogo di sventure per desiderare che quell’uomo salvi i bambini: l’urgenza etica è intrinseca alla situazione. La motivazione privata finisce così per distrarre dal cuore del racconto e per allungare un avvio che, una volta spenta la fiamma dell’esposizione, lascia il posto a un secondo tempo di potenza travolgente.

Lì, quando l’autobus entra nel vortice – traffico bloccato, visibilità azzerata, calore che sfianca, deviazioni che si chiudono – il film ritrova la propria misura: il montaggio diventa respirazione affannosa, il suono martella, i punti di vista oscillano tra l’abitacolo e il fronte del fuoco, la geografia si fa minacciosa. Una sequenza su tutte – l’insegnante che scende a cercare acqua mentre l’aria si fa cenere – mostra come l’azione possa restare leggibile pur nella confusione, e ferire senza compiacimento.

Sul piano visivo, gli effetti digitali non sono tutti allo stesso livello: alcune immagini in pieno giorno e i primi tentativi di contenimento tradiscono l’artificio; quando però l’autobus è inghiottito da fumo e fiamme, la resa diventa impressionante e l’illusione pienamente credibile. Anche qui, Greengrass lavora a strappi: alterna segmenti di “attesa tesa” a fughe disperate, fino al passaggio in cui la strada è un corridoio di brace e le carcasse d’auto sembrano pietre miliari dell’apocalisse.

Il film sfiora – senza affondare – la responsabilità sistemica. La scintilla che accende la tragedia è evocata, la presenza dell’ente elettrico appare goffa e tardiva, ma la vera inchiesta sui perché resta sullo sfondo. È una scelta deliberata: privilegiare l’immersione e la cronaca minuto per minuto, cioè l’impatto, a scapito dell’analisi del “prima” (prevenzione, infrastrutture) e del “dopo” (ricostruzione, giustizia). Alcuni spettatori sentiranno questa mancanza come un limite: nelle storie di disastri collettivi, l’eroismo individuale è necessario ma non sufficiente a esaurire il senso politico. D’altro canto, con una sola battuta di un capo squadra che ammette l’esaurimento dei mezzi e la priorità di salvare vite, dice molto sul presente: l’emergenza è la nuova normalità, e le risposte non sono all’altezza della frequenza e della scala degli eventi.

Laddove The Lost Bus eccelle è nella gestione dello spazio e dell’attenzione. L’atrio della scuola, il piazzale, le strade che si trasformano in imbuto, i parcheggi invasi: ogni ambiente diventa un test di decisione, ogni deviazione un azzardo calcolato. La regia non perde mai il filo del tragitto, e questo permette di mantenere chiara la posta in gioco: il tragitto è la trama. L’alternanza con la sala operativa dei vigili del fuoco, tra mappe, ordini urlati e linee che cadono, offre il contrappunto strategico: anche lì, l’azione è azzoppata da un contesto più grande (vento, siccità, ritardi) che non si governa.

C’è un tema ulteriore, che The Lost Bus tocca con pudore: guardare o proteggere dallo sguardo. I bambini non devono vedere i corpi, le fiamme che inghiottono, il panico dei grandi. Il cinema, però, ci costringe a vedere. Non c’è compiacimento nelle immagini delle case che crollano o delle auto annerite, e proprio per questo colpiscono con più forza. È un’opera che, quando si fida dei suoi interpreti e dello spettatore, rinuncia alla sovrastruttura e lascia parlare l’esperienza. In quelle parti, il risultato è potente e, per alcuni, destinato a rimanere come esempio di come trasformare una cronaca in un’immersione etica.

Resta il bilancio: virtù grandi e limiti evidenti. Virtù: un cinema fisico che restituisce l’angoscia del tempo reale; due protagonisti di rara empatia; un uso del suono e dell’immagine che traduce il disastro in sensazione; il fuoco elevato a antagonista senza perdere radici nella realtà. Limiti: un primo atto prolisso e compassato nella sfortuna programmata del protagonista; una timidezza nell’indicare con chiarezza le responsabilità strutturali; qualche crepa nella verosimiglianza visiva alla luce del sole.

Eppure, quando il film prende la strada, il resto sfuma: ciò che resta è la corsa di un autobus in cui si decide il senso stesso del cinema d’azione civile, la sua capacità di farci condividere una paura reale e, insieme, un’ostinata volontà di salvezza.

