Trailer e data di uscita per Belle: Mamoru Hosoda aggiorna la fiaba della Bella e la Bestia

Dopo l’anteprima dello scorso autunno al Festival di Sitges (la nostra recensione), Anime Factory ha diffuso oggi il poster e il nuovo trailer di Belle, film d’animazione giapponese dello Studio Chizu diretto da Mamoru Hosoda (Mirai) che uscirà nei cinema italiani il 17 marzo.

Questa la trama ufficiale:

Suzu, una liceale di 17 anni, vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età.

La prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in sé stessa e l’ha allontanata dal padre e dalla cosa che più amava fare: cantare.

Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella vita, Suzu entra in [U], un mondo virtuale con cinque miliardi di membri online, dove diventa Belle, un avatar di fama mondiale per la sua voce straordinaria.

Il suo incontro con un drago misterioso la porta a intraprendere un viaggio ricco di avventure, sfide e amore, alla ricerca della sua vera natura.

In attesa di vederlo in sala, di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Belle, che ci dà un’idea della qualità delle animazioni:

