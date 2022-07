Trailer e data di uscita per Brian and Charles: un robot per uscire dalla depressione da isolamento

Titolo originale : Brian and Charles , uscita : 17-06-2022. Budget : $1,200,000. Regista : Jim Archer.

A qualche mese dalla controparte internazionale, Lucky Red ha diffuso oggi il poster e il trailer di Brian and Charles, comedy velata di humor britannico dalla premessa bizzarra che ‘dilata’ l’omonimo cortometraggio del 2017 e che segue un inventore solitario che costruisce un robot che finisce per diventare il suo migliore amico.

Questa la trama ufficiale:

Dopo un inverno particolarmente rigido Brian entra in una profonda depressione; completamente isolato e senza nessuno con cui parlare, Brian fa quello che qualsiasi persona sana di mente farebbe di fronte a una situazione così malinconica.

Costruisce un robot.

Il film è stato diretto dall’esordiente Jim Archer da una sceneggiatura scritta dal comico David Earl (After Life) e Chris Hayward.

Tra i protagonisti ci sono lo stesso David Earl, Chris Hayward, Louise Brealey, James Michie e Nina Sosanya.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 31 agosto, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Brian and Charles, che anticipa una storia divertente e commovente sull’amicizia, la famiglia, la ricerca dell’amore e il lasciarsi andare:

Fonte: YouTube