Trailer finale per Deadpool & Wolverine: un pieno di special guest dal passato di Logan

A un mese dall’ultimo assaggio, i Marvel Studios hanno ora diffuso il final trailer e le canzoni della colonna sonora di Deadpool 3, ufficialmente intitolato Deadpool & Wolverine, in cui il mercenario chiacchierone di Ryan Reynolds verrà trascinato nell’universo cinematografico Marvel per un’avventura completamente nuova in compagnia dell’X-Men interpretato da Hugh Jackman.

Questa la trama ufficiale:

Dopo aver affrontato alcuni intoppi professionali mentre attraversa una crisi di mezza età, Wade Wilson decide di mandare ufficialmente in pensione Deadpool e diventa un venditore di auto usate.

Ma quando a rischio ci sono i suoi amici, la sua famiglia e il mondo intero, Deadpool decide di riprendere in mano le sue katane.

Recluta quindi un riluttante e diffidente Wolverine non solo per combattere per la loro sopravvivenza, ma, in definitiva, per la loro eredità.

Nel film – che è stato diretto da Shawn Levy (Free Guy – Eroe per gioco) – vede nel cast anche Emma Corrin come la cattivissima Cassandra Nova, Morena Baccarin e Stefan Kapicic come Vanessa and Colosso, Matthew Macfadyen, Karan Soni come Dopinder, Leslie Uggams come Blind Al, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna, Rob Delaney e Jennifer Garner, che sarà nuovamente Elektra dopo 20 anni.

Di seguito – sulle note di Like a prayer di Madonna – trovate il final trailer doppiato in italiano di Deadpool & Wolverine, che arriverà nei nostri cinema il 24 luglio, che rivela alcuni clamorosi special guest dal passato di Logan:

Fonte: YouTube