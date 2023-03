Trailer finale per Renfield: il servitore Hoult si ribella al sanguinario conte Dracula di Nic Cage

A qualche mese dal primo assaggio, Universal Pictures ha diffuso ora il poster e il final trailer di Renfield, horror comedy che è stata diretta da Chris McKay (La guerra di domani, LEGO Batman – Il film) e che vede protagonisti Nicholas Hoult (The Menu) e Nicolas Cage (Il talento di Mr. C)

Questa la trama ufficiale:

Renfield (Hoult), il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (Cage), è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole.

Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.

La sceneggiatura è opera di Ryan Ridley (Ghosted, Rick & Morty), e si basa su un’idea originale di Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead e di Invincible.

Il film – che è stato classificato Rated R per ‘bloody violence, some gore, language throughout and some drug use’ – è interpretato anche da Awkwafina (The Farewell – Una bugia buona), Ben Schwartz (Sonic) e Adrian Martinez (I sogni segreti di Walter Mitty).

Di seguito – sulle note di Creep dei Radiohead – trovate il final trailer doppiato in italiano di Renfield, che arriverà nei nostri cinema il 25 maggio, che ci dà un ulteriore assaggio delle sue atmosfere splatter:

