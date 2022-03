Trailer finale per Sonic – Il Film 2: Robotnik ritorna, ma c’è anche Tails ad aspettarlo

A due anni dal primo film (la recensione) e a qualche mese dal precedente assaggio, Paramount Pictures e Eagle Pictures hanno diffuso oggi il poster e2 il trailer finale di Sonic – Il Film 2 (Sonic The Hedgehog 2), sequel che vede il ritorno del perfido Dr. Robotnik (Jim Carrey) e che presenta Knuckles (doppiato in originale da Idris Elba), un nuovo avversario che pare piuttosto difficile da sconfiggere.

Tra le new entry del film – che è costato 85 milioni di dollari – c’è però anche Miles “Tails” Prower (con la voce di Colleen O’Shaughnessey), mentre Ben Schwartz è ancora il doppiatore di Sonic, con James Marsden che ha ripreso il ruolo di Tom Wachowski.

In cabina di regia c’è ancora Jeff Fowler.

Questa la trama ufficiale:

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è ansioso di dimostrare che ha ciò che serve per essere un vero eroe. La sua occasione arriva quando il Dr. Robotnik ritorna in scena, questa volta insieme a un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere le civiltà.

Sonic fa allora squadra con il suo compagno, Tails, e insieme si imbarcano in un viaggio in giro per il mondo per ritrovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 7 aprile, di seguito trovate il final trailer doppiato in italiano di Sonic – Il Film 2, che ci dà un’ulteriore idea di quello che succederà nel sequel:

