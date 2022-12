Trailer per Alone at Night: Ashley Benson è un cam girl alle prese con una home invasion

Titolo originale : Alone At Night , uscita : 20-01-2023. Regista : Jimmy Giannopoulos.

Ashley Benson (Sprin breakers) fa parte del cast del prossimo slasher Alone at Night, di cui Vertical Entertainment ha appena diffuso il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Vicky (Benson) è una giovane donna in cerca di una via di fuga dopo aver affrontato una rottura tumultuosa. Dopo essersi ritirata nella remota baita di un amico tra i boschi per schiarirsi le idee, continua a fare la modella di lingerie sexy per i suoi affezionati seguaci su ’18 & Over’, un sito web di live-streaming per soli adulti.

Ma quando va via la corrente, Vicky scopre che qualcosa di terrificante l’attende nel buio: un killer mascherato che brandisce un piede di porco e che è deciso a porre fine alla sua nottata in modo macabro.

Tra i protagonisti del film ci sono anche Pamela Anderson (Baywatch), Luis Guzmán (Traffic), model Winnie Harlow, il musicista G-Eazy, il rapper A$AP Nast, Paris Hilton, Lindsey Pelas (Extraction), John Robinson (Lords of Dogtown), Cassius Corrigan (Huracán) e Sky Ferreira (Baby Driver).

Il regista Jimmy Giannopoulos ha commentato:

Con Alone at Night volevo fare il tipo di film in cui mi sarei intrufolato da adolescente. Un po’ slasher, un po’ stoner, un po’ thriller sexy con musica da urlo.

Giocando sulla nostalgia per i miei B-horror preferiti, abbiamo davvero realizzato un film terribilmente divertente. E sebbene i temi dell’isolamento e dell’ossessione siano vecchi come il mondo, la cultura crea sempre nuovi modi per rilanciarli. Ci si può isolare, ma non ci si può nascondere.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Alone at Night, che arriverà nelle sale americane e in digitale il 20 gennaio 2023:

Fonte: YouTube