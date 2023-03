Trailer per Ape vs. Mecha Ape, due scimmioni duellano nel centro di Chicago (by Asylum)

Sequel di Ape vs. Monster del 2021 (che era un “mockbuster” dell’hollywoodiano Godzilla vs. Kong), dalla benamata Asylum sono arrivati ora online il trailer e il poster di Ape vs. Mecha Ape.

Interpretato da Tom Arnold (True Lies), il film di combattimenti in stile kaiju eiga è stato diretto dal regista Marc Gottlieb (Alien convergence).

Questa la trama ufficiale:

Riconoscendo il potere distruttivo di un scimmia gigante che tiene prigioniera, l’esercito crea una I.A. pronta per la battaglia, il Mecha Ape.

Ma il suo primo test pratico va terribilmente male, e l’esercito non ha altra scelta che liberare la scimmia gigante imprigionata per fermare questo robot colossale prima che distrugga il centro di Chicago.

Nel cast ci sono anche Jack Pearson, Anna Telfer e Xander Bailey.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Ape vs. Mecha Ape, già disponibile in VOD, che ci dà un assaggio dei suoi miserabili effetti digitali:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube