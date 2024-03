Trailer per Bad Boys: Ride or Die, Smith e Lawrence sono ricercati e in fuga

Titolo originale : Bad Boys Ride or Die , uscita : 05-06-2024. Regista : Bilall Fallah.

A quattro anni da Bad Boys for Life, Sony Pictures ha diffuso oggi il primo trailer di Bad Boys: Ride or Die, quarto capitolo della saga action-comedy con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence.

Il film è stato diretto ancora una volta dalla coppia formata Adil El Arbi e Bilall Fallah e scritto da Chris Bremner.

Questa la scarna trama ufficiale:

Dopo che il loro ex capitano è stato incastrato, Lowrey e Burnett cercano di riabilitare il suo nome, ma si ritrovano loro stessi in fuga.

Tra i produttori figurano Jerry Bruckheimer, Will Smith, Chad Oman e Doug Belgrad.

Nel cast del film ci sono anche Vanessa Hudgens (Tick, Tick… Boom!), Alexander Ludwig (The Covenant), Paola Nuñez (Bad Boys for Life), Eric Dane (Euphoria), Ioan Gruffudd (Il professore e il pazzo), Jacob Scipio (I mercenari 4 – Expendables), Melanie Liburd (Perpetrator), Tasha Smith (Jumping the Broom – Amore e altri guai) con Tiffany Haddish (La casa dei fantasmi) e Joe Pantoliano (Matrix).

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 13 giugno, di seguito seguito trovate – sulle note dello storico main theme – il trailer doppiato in italiano di Bad Boys: Ride or Die, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube