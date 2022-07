Trailer per Blacklight: un grosso errore rapire un parente di Liam Neeson

Sky ha appena diffuso il poster e il trailer di Blacklight, action thriller che è diretto e co-sceneggiato da Mark Williams e interpretato da Liam Neeson, ancora una volta insieme dopo Honest Thief.

Questa la trama ufficiale:

Travis Block è un ex agente dell’FBI che ora aiuta gli agenti sotto copertura quando si ritrovano in situazioni scomode.

Quando si ritrova a tirare fuori dai guai l’agente Dusty, fa una scioccante scoperta: una cospirazione all’interno dei suoi ranghi, che coinvolge anche i più alti livelli di grado.

Per scoprire cosa si celi dietro, Block chiede aiuto a un giornalista, ma le sue indagini metteranno in pericolo la vita di sua figlia e di sua nipote…

Nel cast del film – che è stato girato in Australia e classificato Rated PG-13 per ‘strong violence, action and language’ – ci sono anche Emmy Raver-Lampman (The Umbrella Academy), Taylor John Smith e Aidan Quinn (Vento di passioni).

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Blacklight, che verrà offerto direttamente in esclusiva dal 25 luglio da Sky Cinema e Now:

