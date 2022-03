Trailer per Bull: il feroce Neil Maskell scatena la vendetta contro la sua ex gang

Dopo il giro per Festival dello scorso anno, Saban Films ha diffuso oggi il poster e il trailer di Bull, thriller poliziesco britannico con protagonista Neil Maskell (Kill List) che è stato scritto e diretto da Paul Andrew Williams (Una canzone per Marion).

Questa la trama ufficiale:

Un feroce criminale (Maskell) cerca vendetta sulla banda che lo ha ingannato.

Dieci anni dopo essere stato avvistato per l’ultima volta, Bull ritorna a casa per rintracciare metodicamente coloro che lo hanno tradito e per ritrovare il suo amato figlio.

Bull perseguita così la sua ex banda, discendendo verso una resa dei conti selvaggia tra sua moglie e il padre di lei, un boss mafioso.

Nel cast del film – che è stato classificato Rated R per ‘for strong violence, language throughout and some drug material’ – ci sono anche David Hayman e Tamzin Outhwaite.

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Bull, che arriverà nei cinema americano l’1 aprile e in digital HD e VOD il 5 aprile:

Fonte: YouTube