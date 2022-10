Trailer per Bunker: qualcosa di maligno intrappola i soldati durante la Grande Guerra

Blue Fox Entertainment diffuso oggi il poster (realizzato da Christopher Shy dei Ronin Studios) e il trailer di Bunker, horror low budget ambientato durante la prima guerra mondiale che sarà presentato in anteprima mondiale l’8 ottobre al Buffalo International Film Festival (BIFF).

Questa la trama ufficiale:

Intrappolati in un bunker durante la prima guerra mondiale, un gruppo di soldati si trova di fronte a una presenza empia che lentamente li mette l’uno contro l’altro.

Man mano che la paranoia e la paura dilagano tra di loro, gli uomini sperimentano il vero inferno della guerra.

In cabina di regia del film c’è Adrian Langley (Butchers), mentre della sceneggiatura si è occupato Michael Huntsman.

Tra i protagonisti ci sono Luke Baines (Under the Silver Lake), Kayla Radomski (Once Upon a Time in Hollywood), Sean Cullen (Netfilx’s “Mindhunter”), Roger Clark (“Red Dead Redemption II”), Julian Feder, Eddie Ramos e Patrick Moltane.

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti (e quando verrà distribuito), di seguito trovate il trailer internazionale di Bunker, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

