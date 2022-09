Trailer per Bussano alla Porta: Dave Bautista deve sventare l’Apocalisse per Shyamalan

Titolo originale : Knock at the Cabin , uscita : 01-02-2023. Regista : M. Night Shyamalan.

Universal Pictures ha diffuso a sorpresa il poster e il primo trailer di Bussano alla Porta (Knock at the Cabin), nuovo horror-thriller diretto da M. Night Shyamalan.

Il film – che è basato sul romanzo di Paul Tremblay The Cabin at the End of the World (2018) – vede protagonisti Dave Bautista (Dune), Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, la new entry Kristen Cui, Abby Quinn e Rupert Grint (la saga di Harry Potter).

Questa la trama ufficiale:

Mentre sono in vacanza in una baita isolata, una giovane ragazza e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di compiere una scelta impensabile per evitare l’apocalisse.

Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa credono prima che tutto sia perduto.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti (negli USA debutterà il 3 febbraio 2023), di seguito – sulle note di – Boogie Shoes dei KC and the Sunshine Band – trovate il trailer doppiato in italiano di Bussano alla Porta, che ci dà un bell’assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube