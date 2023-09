Trailer per Butcher’s Crossing: Nicolas Cage è un cacciatore di bisonti nel rude West del 1870

Sony Pictures ha appena diffuso il primo trailer di Butcher’s Crossing, western interpretato dall’infaticabile Nicolas Cage tratto dall’omonimo romanzo di John Edward Williams.

In cabina di regia c’è Gabe Polsky (Alla ricerca della grandezza).

Questa la trama ufficiale:

Will Andrews (Fred Hechinger) ha lasciato Harvard per cercare l’avventura. Fa squadra con Miller (Cage), un misterioso uomo di frontiera che offre un numero senza precedenti di pelli di bisonte in una valle isolata.

La squadra dovrà ora sopravvivere a un viaggio arduo, in cui le dure condizioni atmosferiche metteranno a dura prova la determinazione di tutti quanti, appendendo la loro sanità mentale sul filo del rasoio.

Il film è interpretato anche da Xander Berkeley, Rachel Keller, Jeremy Bobb e Paul Raci.

In attesa di capire quando lo vedremo da queste parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Butcher’s Crossing, che finirà nelle sale il 20 ottobre:

Fonte: YouTube