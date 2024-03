Trailer per Darkness of Man: Van Damme è fuori dal giro, ma picchia ancora duro

IGN ha appena diffuso il poster e il trailer di Darkness of Man, action-thriller che vede protagonista lo specialista Jean-Claude Van Damme (Senza esclusione di colpi).

Questa la trama ufficiale:

Russell Hatch (JCVD) è un ex agente dell’Interpol in pensione che ha promesso di proteggere il figlio di un informatore ucciso anni prima in un raid andato storto.

Quando alcune spietate gang di strada iniziano una guerra totale e si ritrova nel mezzo, Hatch non si fermerà davanti a nulla per tenerlo al sicuro e combatterà contro chiunque si metterà sulla sua strada.

Il cast del film – classificato Rated R per ‘strong violence, language throughout, drug content and some sexual references’ – è stato scritto e diretto da James Cullen Bressack (Bomb Squad).

Nel cast troviamo anche Kristanna Loken (Terminator 3) Emerson Min, Spencer Breslin, Kirk “Sticky Fingaz” Jones e Shannen Doherty.

In attesa di capire se arriverà dalle nostre parti (negli USA direttamente in digitale il 21 maggio), di seguito trovate il trailer internazionale di Darkness of Man, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube