Trailer per Dead for a Dollar, western Rated R diretto da Walter Hill

A pochi giorni dalla presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia è arrivato online il primo trailer e il poster di Dead for a Dollar, western Rated R per ‘violence, some sexual content/graphic nudity and language’ che è stato diretto da Walter Hill (I guerrieri della notte).

Tra i protagonisti del film troviamo Christoph Waltz, Willem Dafoe, Rachel Brosnahan, Benjamin Bratt, Brandon Scott e Hamish Linklater.

Questa la trama ufficiale:

Siamo nel 1897. Dead for a Dollar segue il famoso cacciatore di taglie Max Borlund fin nelle profondità del Messico; qui si imbatte in Joe Cribbens – giocatore d’azzardo professionista e fuorilegge e suo nemico giurato – che Max aveva spedito in prigione alcuni anni prima.

Borlund è in missione: deve ritrovare e portare a casa Rachel Kidd, moglie di un ricco uomo d’affari di Santa Fe, rapita e presa in ostaggio. Quando scopre che la donna è in realtà scappata da un marito violento, Max deve fare una scelta: portare a termine la missione disonesta per cui è stato ingaggiato, o farsi da parte mentre spietati fuorilegge mercenari e il rivale di lunga data si fanno sempre più vicini…

Max e il suo aiutante Alonzo Poe non hanno nulla da guadagnare se resistono: nulla, a parte l’onore.

Walter Hill ha commentato:

Dead For A Dollar è un racconto schietto e semplice, che prova però a dare valore a molti elementi del western tradizionale: la nobiltà primitiva, i combattimenti come prove d’onore, la nostalgia del passato e l’antica, dura legge del coraggio. Allo stesso tempo, è un tentativo di parlare di razzismo e di questioni di genere, problemi contro cui lottiamo oggi. Scrivere e dirigere il film è stato un colpo di fortuna. Ottenere i finanziamenti, un miracolo. Lavorare con un simile cast, pura gioia.

In attesa di capire quando verrà distribuito dalle nostre parti (negli USA il 30 settembre), di seguito trovate il trailer internazionale di Dead for a Dollar, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube