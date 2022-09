Trailer per Deadstream: ghoul e mostri minacciano una live streaming dalla casa stregata

Shudder ha da poco diffuso il poster e il trailer di Deadstream, commedia horror girata in stile found footage che segna il debutto alla regia di un lungometraggio della coppia di registi – e marito e moglie – Vanessa e Joseph Winter, che hanno anche scritto il film insieme.

Joseph Winter recita anche nel film insieme a Melanie Stone e Jason K. Wixom.

Questa la trama ufficiale:

Una personalità di Internet in disgrazia tenta di riconquistare i suoi seguaci trasmettendo in live streaming una notte in solitaria all’interno di una casa infestata.

Ma quando accidentalmente fa incazzare uno spirito vendicativo, il suo grande evento si trasforma in una lotta in tempo reale per la sua vita.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Deadstream, che debutterà il 6 ottobre, e anticipa la presenza di varie creature, fantasmi e ghoul:

Fonte: YouTube