Trailer per Devil’s Workshop: Radha Mitchell è un’esperta di Satana dai modi oscuri

Lionsgate ha da poco diffuso il poster e il trailer di Devil’s Workshop, horror Rated R per ‘violent content, language throughout, drug use, some sexual material and nudity.’ che è stato scritto e diretto da Chris von Hoffmann (Monster Party).

Protagonisti del film sono Radha Mitchell (Pitch Black) ed Emile Hirsch.

Questa la trama ufficiale:

Un attore in difficoltà, Clayton (Timothy Granaderos) è alla disperata ricerca di un ruolo come demonologo.

Contatta quindi Eliza (Mitchell), un’esperta di folklore sul Diavolo, per aiutarlo a prepararsi e trascorre il fine settimana a casa sua.

Eliza costringe Clayton ad affrontare il suo inquietante passato, eseguire certi rituali oscuri e a sacrificare una capra. Vuole aiutare Clayton, sedurlo oppure distruggerlo?

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Devil’s Workshop, che uscirà in alcune sale americane, on demand e Digital HD il 30 settembre:

Fonte: YouTube