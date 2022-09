Trailer per Enola Holmes 2: c’è da trovare una ragazza, ma serve l’aiuto di Sherlock

A un paio d’anni dal primo film (la recensione), Netflix ha ora diffuso il poster e il trailer di Enola Holmes 2, adattamento ispirato ai romanzi di Nancy Springer che conferma in toto regista – Harry Bradbeer – e cast principale, cioè Millie Bobby Brown, Henry Cavill ed Helena Bonham Carter.

Questa la trama ufficiale:

Fresca del trionfo della risoluzione del suo primo caso, Enola Holmes (Brown) segue le orme del suo famoso fratello, Sherlock (Cavill), e apre la sua agenzia, solo per scoprire che la vita da detective non è tanto facile come sembra.

Rassegnata ad accettare la fredda realtà dell’età adulta, sta per chiudere bottega quando una ragazza senza un soldo offre a Enola il suo primo lavoro ufficiale: trovare la sorella scomparsa. M

a questo caso si rivelerà molto più sconcertante del previsto, poiché Enola viene catapultata in un nuovo e pericoloso mondo: dalle fabbriche sinistre di Londra e alle sale da musica colorate, ai vertici della società e alla stessa Baker Street 221B.

Mentre si accendono le scintille di una mortale cospirazione, Enola dovrà invocare l’aiuto degli amici – e dello stesso Sherlock – per svelare il mistero.

Nel cast del film ci sono anche Louis Partridge, Adeel Akhtar, David Thewlis, Susan Wokoma e Sharon Duncan-Brewster.

In attesa di vederlo nel catalogo di Netflix dal 4 novembre, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Enola Holmes 2:

