Trailer per Gatlopp: un gioco alcolico tra amici può spedirti all’Inferno per l’eternità

Titolo originale : Gatlopp: Hell of a Game . Regista : Alberto Belli.

XYZ Films ha oggi diffuso il poster e il trailer di Gatlopp: Hell of a Game, commedia soprannaturale, che verrà distribuita direttamente On Demand e in Digital HD il 16 giugno.

Alla regia del film, che è stato scritto da Jim Mahoney, c’è il messicano Alberto Belli (Pop Up).

Questa la trama ufficiale:

Un gruppo di vecchi amici si riunisce per una nostalgica serata a base di divertimento e di giochi dopo un decennio. Dopo un bicchiere di troppo, decidono di giocare a un drinking game, ma viene presto rivelato che questo passatempo ha una posta in gioco soprannaturale.

La bravata sfocia presto nel caos e il gruppo si rende conto che se non riusciranno a unire le forze per vincere la partita entro l’alba, saranno tutti quanti costretti a giocare per l’eternità, all’Inferno.

Tra i protagonisti di Gatlopp ci sono Jim Mahoney, Emmy Raver-Lampman (The Umbrella Academy), Jon Bass, Sarunas J. Jackson, Shelley Hennig, John Ales e Amy Davidson.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Gatlopp: Hell of a Game, che ci dà un’idea di quello che vedremo:

Fonte: YouTube