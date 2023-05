Trailer per God is a Bullet: Maika Monroe e Coster-Waldau contro una setta violenta e tatuatissima

XYZ Films ha appena diffuso il poster e il trailer di God is a Bullet, revenge thriller con Nikolaj Coster-Waldau (Il Trono di Spade) e una quasi irriconoscibile Maika Monroe (It Follows) tratto dal romanzo best-seller di Boston Teran.

Questa la trama ufficiale:

Il detective Bob Hightower (Coster-Waldau) trova la sua ex moglie uccisa e scopre che sua figlia è stata rapita da una pericolosa setta.

Con l’aiuto dell’unica donna sfuggita alla setta, Case Hardin (Monroe), Bob e Case iniziano così una discesa nell’incubo insieme al ‘Traghettatore’ (Jamie Foxx) per salvare la ragazza e trovare una chiusura per Case rispetto alla setta – e al suo leader (Karl Glusman) – che le ha portato via tutto.

Nel cast del film – che è stato diretto da Nick Cassavetes (Alpha Dog) – ci sono anche January Jones, Paul Johansson, David Thornton, Jonathan Tucker, Ethan Suplee e Brendan Sexton III.

Il regista ha detto:

Ho cercato di raccontare questa grande storia per oltre 18 anni. È dura, violenta, ha due protagonisti fantastici e imperfetti e non si tira mai indietro.

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di God is a Bullet, che uscirà nelle sale americane il 23 giugno:

Fonte: YouTube