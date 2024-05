Trailer per Golden Kamuy (film Netflix): Sugimoto l’immortale cerca un grande tesoro

Netflix ha diffuso nel pomeriggio il poster e il trailer di Golden Kamuy, film live action che è stato diretto dal giapponese Shigeaki Kubo e che adatta l’omonimo manga seinen scritto e disegnato da Satoru Noda (pubblicato anche in Italia).

Questa la lunghissima trama ufficiale:

Nella nobile e vasta terra di Hokkaido, nel nord del Giappone, nel tumultuoso primo ventesimo secolo Saichi Sugimoto è un eroe della guerra russo-giapponese che ha guadagnato l’appellativo di “immortale” per le straordinarie abilità belliche dimostrate su molti campi di battaglia, incluso il più sanguinoso di tutti: la collina dei 203 metri. Sperando di trovare una grossa somma di denaro per uno scopo particolare, inizia a cercare oro in Hokkaido.

Lì, Sugimoto apprende di un grande tesoro d’oro rubato a una tribù Ainu. L’uomo che l’ha rubato, Noppera-Bo, lo ha nascosto poco prima di essere catturato. Ha dato 24 dei suoi compagni di prigionia dei tatuaggi che, combinati insieme, formano un singolo codice che rivela la posizione dell’oro, e poi ha aiutato i prigionieri a fuggire.

In quel periodo, Sugimoto viene attaccato da un orso bruno selvatico e salvato da una ragazza Ainu di nome Asirpa, il cui padre è stato ucciso dall’uomo che ha rubato l’oro. Sugimoto, che vuole trovare l’oro, e Asirpa, che cerca vendetta per suo padre, decidono di fare squadra.

Un altro uomo è anche sulle tracce del tesoro: Tokushiro Tsurumi, primo tenente della 7ª Divisione dell’Esercito imperiale giapponese. Cospira per conquistare Hokkaido per il bene dei suoi soldati che hanno rischiato la vita nella guerra ma sono stati lasciati senza ricompensa, e ha bisogno dell’oro per finanziare i suoi obiettivi militari.

Tra i prigionieri evasi c’è Toshizo Hijikata, il spietato vice-comandante della forza di polizia militare Shinsengumi che si pensava fosse morto nella guerra di Boshin. Lui e il suo ex alleato Shinpachi Nagakura cercano l’oro per realizzare le proprie ambizioni.

Sugimoto & Asirpa, la 7ª Divisione e Toshizo Hijikata si sfidano tutti per arricchirsi nella maestosa natura selvaggia del nord!

La battaglia a tre per la sopravvivenza inizia ora!

Protagonisti del film sono Kento Yamazaki e Anna Yamada come Saichi Sugimoto e Asirpa.

Esiste anche un adattamento animato in quattro stagioni.

Di seguito trovate il trailer internazionale (con sottotitoli italiani) di Golden Kamuy, che debutterà il 19 maggio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

