Trailer per Goodnight Mommy (remake su Prime Video): Naomi Watts cela un mistero sotto le bende

A oltre quattro anni dalle prime notizie in merito, Prime Video ha diffuso a sorpresa oggi il trailer e il poster del remake di Goodnight Mommy (Ich seh ich seh), fascinoso horror austriaco del 2014 scritto e diretto dagli austriaci Veronika Franz e Severin Fiala.

Tra i protagonisti del film ci sono Naomi Watts, Cameron e Nicholas Crovetti (“Big Little Lies”), Jeremy Bobb (“The Outsider”), Crystal Lucas-Perry (Mimesis Nosferatu) e Peter Hermann (“Younger”).

Questa la trama ufficiale:

Quando i gemelli arrivano a casa e ritrovano la madre con il viso ricoperto da bende in seguito ad un intervento di chirurgia estetica, notano subito che il suo comportamento è estremamente strano e inquietante.

Che quella sotto le garze non sia la loro vera madre?

Kyle Warren ha scritto la nuova sceneggiatura di Goodnight Mommy, che vede in regia Matt Sobel (Take Me To The River).

Severin Fiala e Veronika Franz hanno partecipato in veste di produttori esecutivi.

In attesa di vederlo nel catalogo di Prime dal 16 settembre, di seguito trovate il trailer internazionale (con sottotitoli in italiano) di Goodnight Mommy, che ci dà una prima idea di quello che vedremo:

Fonte: YouTube