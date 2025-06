Trailer per Heart Eyes: l’appuntamento con la morte è a San Valentino

A qualche mese dalla controparte americana, Paramount Pictures ha diffuso oggi a sorpresa el poster e il trailer italiani di Heart Eyes – Appuntamento con la morte, slasher che introduce il terrificante “Heart Eyes Killer”. Per diversi anni, questo spietato assassino ha seminato il panico nel giorno di San Valentino, perseguitando e uccidendo coppiette di innamorati.

Questa la trama ufficiale:

Due colleghi (Olivia Holt e Mason Gooding) vengono scambiati per una coppia da un assassino a Seattle nel giorno di San Valentino.

Costretti a sfuggire al killer, dovranno attraversare il paesaggio romantico della città cercando al contempo di sopravvivere collaborando.

Il film – che è stato classificato Rated R – è stato diretto da Josh Ruben, con una sceneggiatura scritta a quattro mani da Christopher Landon e Michael Kennedy, noti per film come “Freaky”, “It’s a Wonderful Knife” e “Time Cut”.

Il regista ha dichiarato:

“Il mio amore per l’horror è superato solo dal mio amore per le commedie romantiche. [Heart Eyes è] il mio esperimento più impegnativo fino ad oggi: uno slasher brutale in un universo nostalgico da rom-com.”

Nel cast ci sono anche Gigi Zumbado, Jordana Brewster e Devon Sawa.

In attesa di vederlo nei nostri cinema il 12 giugno, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Heart Eyes – Appuntamento con la morte, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube