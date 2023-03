Trailer per Hunt Club: Van Dien e Rourke a caccia della preda Mena Suvari su un’isola privata

Uncork’d Entertainment ha diffuso oggi il poster e il trailer di Hunt Club, revenge thriller indipendente interpretato da Mena Suvari (American Pie), Casper Van Dien (Starship Troopers) e Mickey Rourke (The Wrestler).

Questa la trama ufficiale:

Cassandra (Suvari) ha appena perso la fidanzata e la figlia, e cerca disperatamente aiuto.

Incontra Carter (Van Dien), che le offre la possibilità di vincere 100.000 dollari se parteciperà a una battuta di caccia sulla sua isola privata.

Ben presto, scopre però che altre donne che si trovano lì per i soldi sono state legate, per poi essere liberate come ‘prede’.

Con l’aiuto di Tessa e Lexi (Maya Stojan e Jessica Belkin), Cassandra ribalterà la situazione, dimostrando che le donne possono essere ‘cacciatrici’ anche migliori degli uomini.

Il film è stato diretto da Elizabeth Blake-Thomas (Just Swipe) e sarà distribuito direttamente in VOD/DVD negli Stati Uniti a partire dal 4 aprile.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Hunt Club, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere memori di Pericolosa Partita:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube