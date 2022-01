Trailer per Il Padrino: il film di Coppola torna nei cinema italiani restaurato per i 50 anni

Eagle Pictures ha diffuso il nuovo trailer di Il Padrino (The Godfather) di Francis Ford Coppola, che tornerà nei cinema in occasione dei 50 anni dalla sua uscita in una versione restaurata per l’occasione.

Il regista ha commentato:

Sono molto orgoglioso de Il Padrino, che ha certamente definito la prima parte della mia vita creativa.

Questa la trama ufficiale del classico con Al Pacino e Marlon Brando che adatta l’omonimo romanzo di Mario Puzo che raccontava l’ascesa e la caduta della famiglia Corleone:

Nell’America degli anni Quaranta, un potente boss mafioso di origine siciliana, festeggia il matrimonio della figlia e intanto coordina l’attività della sua organizzazione criminosa. Legato all’immagine di una vecchia mafia onorata, rifiuta la proposta di allearsi con un altro clan, allo scopo di garantirsi il controllo del traffico della droga. Ciò scatena una lotta senza esclusione di colpi tra famiglie rivali, nella quale ha modo di distinguersi il giovane figlio, che riceve dal padre l’investitura a succedergli.

In preparazione del 50° anniversario dell’uscita de Il Padrino, avvenuta il 24 marzo 1972, la Paramount e la American Zoetrope hanno intrapreso un restauro scrupoloso di tutti e tre i film nel corso di tre anni. Usando il lavoro Robert Harris come modello (autore dell’ultimo restauro nel 2007), il team ha speso migliaia di ore per assicurarsi che ogni fotogramma fosse valutato per creare la presentazione più incontaminata rimanendo fedele all’aspetto originale dei film.

Questi i dettagli del restauro:

– Oltre 300 cartoni di pellicola sono stati esaminati per trovare la migliore risoluzione possibile per ogni fotogramma di tutti e tre i film

– Più di 4.000 ore sono state spese per riparare macchie di pellicola, strappi e altre anomalie nei negativi

– Oltre 1.000 ore sono state spese per una rigorosa correzione del colore per assicurare che gli strumenti ad alta gamma dinamica fossero rispettosi della visione originale di Coppola e del direttore della fotografia Gordon Willis

– Oltre all’audio 5.1 approvato da Walter Murch nel 2007, le tracce mono originali de Il padrino e Il padrino: Parte II sono state restaurate

– Tutto il lavoro è stato supervisionato da Coppola

Di seguito trovate il trailer della riedizione di Il Padrino, nelle sale italiane SOLO dal 22 al 24 marzo:

Fonte: YouTube