Trailer per Infinity Pool: Goth e Skarsgård nel violento mondo di Brandon Cronenberg

Brandon Cronenberg (Antiviral, Possessor) è pronto a tornare sulle scene con Infinity Pool, fanta-horror prodotto da NEON e Topic Studios, di cui sono appena stati diffusi il poster e il trailer.

Protagonisti del film – che è stato classificato Rated R per ‘graphic violence, disturbing material, strong sexual content, graphic nudity, drug use and some language’ – sono Mia Goth (Pearl) e Alexander Skarsgård (The Northman).

Questa la trama ufficiale:

Mentre soggiornano in un’isola remota, James (Skarsgård) ed Em (Cleopatra Coleman) si godono una vacanza perfetta fatta di spiagge incontaminate, personale eccezionale e bagni di sole.

Guidati dalla seducente e misteriosa Gabi (Goth), si avventurano però fuori dal resort e si ritrovano in mezzo a una cultura piena di violenza, edonismo e orrore indicibile.

Un tragico incidente li mette presto di fronte a una politica di tolleranza zero nei confronti del crimine:

O verrai giustiziato o, se sei abbastanza ricco da permettertelo, potrai guardarti morire.

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Infinity Pool, che uscirà nelle sale americane il 27 gennaio 2023, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

