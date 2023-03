Trailer per Invoking Yell: una band metal cilena cerca fantasmi – e guai – tra i boschi del 1997

Il regista e sceneggiatore cileno Patricio Valladares (Hidden in the Woods, Nightworld) ha appena diffuso il poster e il trailer di Invoking Yell, horror che pesca dall’immaginario black metal e lo rielabora in chiave mockumentary.

Questa la trama ufficiale:

Siamo nel 1997. Un trio di ventenni amanti della musica metal si avventura nei boschi per girare il demo della loro band di black metal tutta al femminile, le Invoking Yell, documentando nel mentre anche l’inquietante processo di registrazione delle psicofonie di quei luoghi.

Tra i protagonisti del film troviamo Maria Jesus Marcone, Macarena Carrere (Trauma) e Andrea Ozuljevich.

Il cosiddetto fenomeno delle voci elettroniche (FVE), in inglese Electronic Voices Phenomena (EVP), conosciuto anche col nome di psicofonia o metafonia o transcomunicazione strumentale, è un presunto fenomeno paranormale che riguarda la manifestazione di voci (ed eventualmente anche immagini) di origine apparentemente non umana in registrazioni, ricezioni o amplificazioni tramite strumentazione elettronica.

Tale fenomeno risulta spiegabile come apofenia (dare un preciso significato a ciò che è di per sé oggettivamente insignificante) e/o pareidolia (interpretare dei suoni casuali come emessi da una voce che parla la propria lingua)

