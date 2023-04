Trailer per It Lives Inside: un antico demone del folklore indiano tormenta una studentessa

Titolo originale : It Lives Inside , uscita : 03-11-2023. Regista : Bishal Dutta.

Non ti uccide subito … ti divora lentamente. Dalla regista esordiente al lungometraggio Bishal Dutta e dai produttori di Scappa – Get Out, NEON ha diffuso oggi il poster e il trailer dell’horror It Lives Inside.

Protagonisti del film sono Megan Suri (“Never Have I Ever,” Missing), Neeru Bajwa (Jatt & Juliet 1 & 2), Mohana Krishnan, Vik Sahay (Captain Marvel, “Chuck”) e Betty Gabriel (Get Out).

Questa la trama ufficiale:

Sam cerca disperatamente di integrarsi a scuola, rifiutando la sua cultura e la sua famiglia indiana per poter essere come tutti gli altri.

Quando uno spirito demoniaco della mitologia si lega però alla sua ex migliore amica, la ragazza deve fare i conti con le proprie origini per poterlo sconfiggere.

Pare che l’ispirazione iniziale per It Lives Inside sia venuta da un’esperienza infantile della regista, nata in India e poi emigrata negli Stati Uniti. La storia attinge a piene mani sia da una leggenda di demoni indiana che da una storia familiare molto personale del nonno della Dutta.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di It Lives Inside, che arriverà nei cinema americani in autunno:

Fonte: YouTube