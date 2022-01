Trailer per KIMI: Steven Soderbergh infila Zoë Kravitz in un cyber-thriller al tempo del COVID-19

Lo sceneggiatore David Koepp (Jurassic Park, Panic Room) ha recentemente collaborato con il regista premio Oscar Steven Soderbergh (Contagion) per KIMI, un cyber-thriller che finirà direttamente su HBO Max di cui appena arrivato online il trailer.

Protagonista del film – che è stato girato lo scorso anno – è Zoë Kravitz (The Batman).

Questa la trama ufficiale:

Durante la pandemia di COVID-19 a Seattle, una donna agorafobica esperta di tecnologie scopre le prove di un crimine violento mentre esamina un flusso di dati, ma incontra resistenze e burocrazia quando prova a segnalarlo alla sua azienda.

Per fare chiarezza, si rende conto che dovrà allora affrontare la sua più grande paura, avventurandosi al di fuori dal suo appartamento e nelle strade cittadine, piene di manifestanti dopo che il consiglio comunale ha approvato una legge che limita i movimenti della popolazione senza fissa dimora.

Nel cast del film – che è stato classificato Rated R per ‘violence, language and brief sexuality/nudity’ – ci sono anche Jaime Camil, Erika Christensen, Derek DelGaudio, Robin Givens, Charles Halford, Devin Retray, Jacob Vargas e Rita Wilson.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di KIMI, che sarà trasmesso in streaming esclusivamente su HBO Max il 10 febbraio:

