Trailer per La Casa – Il Risveglio del Male: aiuto, la mamma è un Deadite!

A qualche mese dagli ultimi aggiornamenti, Warner Bros. ha finalmente diffuso il poster e il trailer di La Casa – Il Risveglio del Male (Evil Dead Rise), il quinto film della saga horror che vede in regia questa volta Lee Cronin (The Hole in the Ground).

Questa la trama ufficiale:

Spostando l’azione dai boschi alla città, racconta l’intricata vicenda di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, interpretate da Sutherland e Sullivan, il cui ricongiungimento viene interrotto dall’ascesa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore.

Il film vede tra i protagonisti Lily Sullivan (“I Met a Girl”, “Pronti a Tutto”), Alyssa Sutherland (“The Mist”, “Vikings”), Morgan Davies (“Storm Boy – Il Ragazzo che Sapeva Volare”, “The End”), Gabrielle Echols (“Frammenti dal Passato – Reminiscence”) e Nell Fisher (“Northspur”).

Tra i produttori c’è da Rob Tapert (“Ash vs Evil Dead”, “Man in the Dark”), mentre Sam Raimi e Bruce Campbell figurano tra i produttori esecutivi assieme a John Keville, Macdara Kelleher, Richard Brener, Dave Neustadter, Romel Adam e Victoria Palmieri.

La colonna sonora è opera di Stephen McKeon (“Hole – L’Abisso “, “Primeval”).

In attesa di vederlo nei cinema dal 20 aprile, di seguito trovate il red band trailer doppiato in italiano di La Casa – Il Risveglio del Male, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

