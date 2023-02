Trailer per L’Esorcista del Papa: di Russell Crowe è Padre Amorth in lotta col demonio

Julius Avery, il regista dell’apprezato Overlord del 2018, è tornato al genere horror con L’esorcista del Papa (The Pope’s Exorcist) di cui Sony Pictures ha appena diffuso il poster e il trailer..

Nel cast del film – che è stato classificato Rated R per ‘Violent content, language, sexual references, and some nudity’ – ci sono Ralph Ineson (The Witch), che ha prestato la voce al demone principale, Russell Crowe, che interpreta il noto esorcista realmente vissuto Padre Gabriele Amorth e Franco Nero (Django), cui è stato affidato il ruolo del Papa.

Questa la trama ufficiale:

racconta la storia di Padre Amorth che, indagando sulla terrificante possessione di un ragazzo, finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta.

Il cast è arrotondato da Laurel Marsden (Ms. Marvel), Cornell S. John (Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald), Peter DeSouza-Feighoney, Alex Essoe (Doctor Sleep) e Daniel Zovatto (It Follows).

Il regista de L’esorcista, William Friedkin, ha raccontato la storia di padre Gabriele Amorth – morto nel 2016 all’età di 91 anni – nel recente documentario The Devil and Father Amorth, disponibile su vari canali VOD.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di L’Esorcista del Papa, che arriverà nei nostri cinema il 13 aprile:

Fonte: YouTube