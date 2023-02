Trailer per Lo Strangolatore di Boston: Keira Knightley indaga sull’inafferrabile serial killer

La vera storia dello ‘Strangolatore di Boston‘ arriverà presto sugli schermi domestici in un film omonimo prodotto da Ridley Scott per i 20th Century Studios (in originale Boston Strangler), con Keira Knightley e Carrie Coon tra i protagonisti, di cui sono appena stati diffusi il poster e il trailer.

Matt Ruskin (“Crown Heights”) ha scritto e diretto il thriller con serial killer, che è interpretato anche da David Dastmalchian (Suicide Squad, Dune), Chris Cooper e Alessandro Nivola ed è stato classificato Rated R per ‘some violent content and language’.

Questa la trama ufficiale:

Loretta McLaughlin (Knightley), una reporter del quotidiano Record-American, diventa la prima giornalista a collegare tra loro gli omicidi dello Strangolatore di Boston.

Mentre il misterioso assassino miete sempre più vittime, Loretta cerca di continuare le sue indagini insieme alla collega e confidente Jean Cole (Coon), ma il duo si trova ostacolato dal dilagante sessismo dell’epoca.

Ciononostante, McLaughlin e Cole proseguono coraggiosamente la storia con grandi rischi personale, mettendo a repentaglio le loro stesse vite nel tentativo di scoprire la verità.

Per chi non fosse pratico, ‘lo Strangolatore di Boston’ è il nome dato all’assassino di 13 donne nell’area di Boston, Massachusetts, durante i primi anni ’60. I crimini vennero attribuiti ad Albert DeSalvo sulla base della sua confessione, dei dettagli rivelati in tribunale durante un caso separato e della prova del DNA che lo collegava all’ultima vittima.

Tuttavia, negli anni successivi alla condanna di DeSalvo – ma prima dell’emergere della prova del DNA – varie parti che indagavano sui crimini suggerirono che gli omicidi (a volte indicati come “Omicidi delle calze di seta”) erano stati commessi da più di una persona.

Ricordiamo che già nel 1968 uscì nei cinema un film dallo stesso titolo diretto da Richard Fleischer.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Lo strangolatore di Boston, che arriverà direttamente su Disney+ il 17 marzo, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube