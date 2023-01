Trailer per Lobo Feroz, remake spagnolo del revenge thriller Big Bad Wolves

L’acclamato thriller israeliano Big Bad Wolves del 2013 è stato reimmaginato con Lobo Feroz (Ferocious Wolf), revenge thriller spagnolo di cui sono appena stati svelati il poster e il trailer.

Il regista del remake è Gustavo Hernandez (La casa muta).

Questa la trama ufficiale:

Un detective è sulle tracce di un sospetto assassino di bambini, un ex insegnante di religione che è stato arrestato per il crimine ma poi rilasciato a causa di un errore di trascrizione.

Alla fine, il detective si allea con la madre dell’ultima vittima per mettere in pratica quella giustizia che la legge non sembra in grado di garantire.

I protagonisti del film sono Javier Gutiérrez (“Campeones”), Adriana Ugarte (“Julieta”), Rubén Ochandiano (“Undercover)” e Juana Acosta (“El Inocente”).

In attesa di capire se arriverà anche in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Lobo Feroz, che uscirà nelle sale spagnole il 27 gennaio:

