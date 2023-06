Trailer per Lumberjack the Monster: Miike mette un avvocato contro un serial killer

Il prolifico Takashi Miike (Audition, Ichi the Killer) è pronto a tornare sulle scene con Lumberjack the Monster, adattamento del romanzo Kaibutsu no Kikori di Mayusuke Kurai di cui è appena arrivato online il teaser trailer.

Questa la trama ufficiale:

Akira Ninomiya (Kazuya Kamenashi) è un avvocato senza scrupoli che non esita a eliminare chiunque lo ostacoli. Una notte viene brutalmente attaccato da un assalitore sconosciuto che indossa una maschera da mostro.

Sebbene sopravviva miracolosamente all’aggressione, Ninomiya si fissa sulla ricerca dell’aggressore e sulla vendetta. Nel frattempo, si verifica una serie di macabri omicidi in cui le vittime vengono trovate con il cervello separato dal corpo.

Mentre la polizia conduce un’indagine intensiva, Ninomiya cerca di vendicarsi dell’aggressore. Chi scoprirà per primo la verità?

Tra i protagonisti del thriller ci sono anche Nanao, Riho Yoshioka, Shota Sometani e Shido Nakamura.

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Lumberjack the Monster, che uscirà nei cinema giapponesi l’1 dicembre, che presenta uno psicopatico simile a Patrick Bateman:

Fonte: YouTube