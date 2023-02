Trailer per Luther: Verso l’inferno (film Netflix), Idris Elba è a piede libero e sulle tracce di un serial killer

Titolo originale : Luther: The Fallen Sun , uscita : 24-02-2023. Regista : Jamie Payne.

Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, Netflix ha finalmente diffuso oggi il poster e il trailer di Luther: Verso l’inferno (Luther: The Fallen Sun), continuazione della fortunata serie televisiva reimmaginata per il cinema.

Naturalmente, il protagonista è ancora una volta Idris Elba.

Questa la trama ufficiale:

Un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Elba) si trova dietro le sbarre.

Tormentato per non essere riuscito a catturare l’efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario.

Nel cast del film – che è stato diretto da Jamie Payne (già in regia durante la stagione 5 di Luther) e scritto da Neil Cross – ci sono anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che torna nel ruolo di Martin Schenk

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Luther: Verso l’inferno, che finirà a catalogo il 10 marzo, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

