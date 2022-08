Trailer per Margaux: l’I.A. di una ‘smart house’ decide di uccidere tutti

Titolo originale : Margaux , uscita : 09-09-2022. Regista : Steven C. Miller.

Il regista Steven C. Miller (Silent Night, First Kill, Escape Plan 2) ritorna al genere horror con il suo nuovo film, intitolato Margaux, di cui sono appena arrivai online il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Quello che Margaux vuole, lei ottiene. Mentre un gruppo di studenti senior celebra gli ultimi giorni del college in una ‘smart house’, il sistema di Intelligenza Artificiale altamente avanzato della casa, Margaux, inizia ad assumere fattezze letali tutte sue.

Un fine settimana spensierato di feste si trasforma così in un incubo distopico mentre i ragazzi capiscono i piani di Margaux di eliminare i suoi inquilini in un modo o nell’altro.

Il tempo inizia a scorrere mentre il gruppo cerca disperatamente di sopravvivere e superare in astuzia la casa intelligente.

Tra i protagonisti del film ci sono Madison Pettis (He’s All That), Vanessa Morgan (Riverdale), Richard Harmon (The 100), Lochlyn Munro, Jedidiah Goodacre, Phoebe Miu, Jordan Buhat, Brittany Mitchell e Louis Lay.

La sceneggiatura è stata scritta da Nick Waters e Chris Beyrooty.

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Margauz, che uscirà direttamente in Digital HD il 9 settembre, che ricordo molto da vicino un certo episodio de I Simpson:

