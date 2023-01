Trailer per Marlowe: Liam Neeson indaga nella losca e malfamata L.A. anni ’30

Open Road Films ha appena diffuso il poster e il trailer di Marlowe, noir ambientato nella Los Angeles degli anni ’30 che vede protagonista l’esperto Liam Neeson ed è evidentemente ispirato alle imprese del personaggio principe dell’hard boiled creato da Raymond Chandler.

Questa la trama ufficiale:

Un detective di strada astuto e squattrinato, Philip Marlowe (Neeson) viene assunto per trovare l’ex amante dell’affascinante ereditiera Clare Cavendish (Diane Kruger), figlia di una famosa star del cinema (Jessica Lange).

La scomparsa porta alla luce una rete di bugie e presto Marlowe si troverà coinvolto in un’indagine pericolosa e mortale in cui tutti i soggetti coinvolti hanno qualcosa da nascondere.

Il film – che è stato classificato Rated R per ‘language, violent content, some sexual material and brief drug use’ – è stato diretto da Neil Jordan (Intervista col vampiro) e vede nel cast anche da Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ian Hart, Colm Meaney, Danny Huston e Alan Cumming.

Ricordiamo che in passato Philip Marlowe è stato interpretato con successo al cinema da Humphrey Bogart, Robert Mitchum e James Caan.

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Marlowe, che arriverà nei cinema americani il 15 febbraio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube