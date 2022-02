Trailer per Offseason: visita di sola andata su un’isola dall’aria lovecraftiana

Il regista di indie Mickey Keating (Darling, Ritual) è pronto a tornare sulle scene con Offseason, horror lovecraftiano presentato in anteprima al Festival di Sitges lo scorso autunno di cui oggi sono arrivati online il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Dopo aver ricevuto una misteriosa lettera che le comunica che la sua tomba è stata vandalizzata, Marie torna rapidamente all’isola al largo della costa dove è sepolta la sua defunta madre.

Quando arriva, scopre che l’isola sta chiudendo per la bassa stagione, con i suoi ponti che vengono sollevati fino all’arrivo della primavera, lasciandola bloccata lì.

Una strana interazione con i cittadini locali dopo l’altra, Marie si rende presto conto che qualcosa non va nella piccola cittadina e dovrà svelare il mistero dietro al travagliato passato di sua madre per poterne uscire viva.

Il cast del film è guidato da Jocelin Donahue (The house of the devil, Doctor Sleep), Joe Swanberg (You’re Next, The Sacrament) e Richard Brake (3 from Hell).

In attesa di capire se lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Offseason, che verrà distribuito in alcune sale americane e in VOD e Digital HD dall’11 marzo:

