Trailer per Old Man: Stephen Lang è un vecchio lunatico per Lucky McKee

Lucky McKee (May, The Woman) è pronto a tornare sulle scene con Old Man, horror che vede protagonista Stephen Lang (Avatar), di cui sono appena stati diffusi il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Un escursionista smarrito si imbatte in un vecchio erratico che vive nei boschi.

Questo incontro casuale innesca un incubo inimmaginabile.

Nel cast del film ci sono anche Marc Senter (Starry Eyes), Liana Wright-Mark (Ocean’s 8) e Patch Darragh (“Succession”).

Joel Veach ha scritto la sceneggiatura di Old Man.

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Old Man, che debutterà nelle sale american, on demand e in Digital HD il 14 ottobre, che ci dà un assaggio delle su atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube