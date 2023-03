Trailer per Power Rangers: Una volta e per sempre (film Netflix): Rita Repulsa vuole vendetta

Titolo originale : Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always , uscita : 19-04-2023. Regista : Charlie Haskell.

A sei anni dal film di Dean Israelite (la recensione), Netflix ha diffuso oggi il trailer e il poster di Power Rangers: Una volta e per sempre (Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always), speciale per il 30° anniversario della popolare saga che riserverà – a quanto pare – numerose sorprese e domande per i fan.

Questa la scarna trama ufficiale:

I Power Rangers affrontano una minaccia familiare che arriva dal passato.

Così, nel pieno di una crisi globale, i guerrieri sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno.

Tra i protagonisti del film – che è stato diretto da Charlie Haskell (Power Rangers Super Megaforce: The Silver Warrior) – ci sono David Yost nel ruolo di Billy Cranston, Catherine Sutherland come Kat Hillard, Johnny Yong Bosch come Adam Park, Karan Ashley come di Aisha Campbell, Walter Emanuel Jones come Zack Taylor, Steve Cardenas come Rocky DeSantos e Charlie Kersh come Minh.

Di seguito trovate il trailer internazionale con sottotitoli in italiano di Power Rangers: Una volta e per sempre, che debutterà il 19 aprile, che ci dà un assaggio di quello che succederà:

Fonte: YouTube