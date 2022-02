Trailer per Project Gemini: la missione sul pianeta alieno da terraformare va molto storta

Oggi Well Go USA ha diffuso il poster e il trailer di Project Gemini ( Звёздный разум ), fanta-horror russo che segna l’esordio dietro alla mdp di Serik Beyseu.

Questa la trama ufficiale:

Dopo secoli di distruzione delle risorse della Terra, l’umanità affronta la triste realtà che il suo ultimo tentativo di sopravvivenza potrebbe richiedere la creazione di una ‘casa’ completamente nuova, nello spazio.

Viene così rapidamente messa in piedi una spedizione internazionale per trovare un nuovo pianeta adatto, ma quando i piani vanno storti, l’equipaggio resta improvvisamente bloccato senza alimentazione su uno strano pianeta.

Sfortunatamente, impareranno presto che qualcosa di veramente inimmaginabile è rimasto là fuori a osservarli, in agguato in attesa degli incauti esploratori umani.

Tra i protagonisti del film ci sono Egor Koreshkov (Dostoevskiy), Alyona Konstantinova (Involution), Dmitriy Frid (The Balkan Line, Heroes and Cowards), Nikita Dyuvbanov (Superdeep, Beyond the Edge), Lisa Martinez, Kostya Samoukov, Viktor Potapeshkin (Let’s Name Her Lisa) e Petr Romanov (I Am Dragon, Lovi Moment).

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Project Gemini, che arriverà in Digital HD e Blu-ray negli Stati Uniti il ​​15 marzo, che ci dò un assaggio della qualità degli effetti speciali:

