Trailer per Project Wolf Hunting: scocca l’ora della mattanza cieca a bordo di un mercantile carico di detenuti

Dopo aver vinto premi in giro per i Festival di settore, Well Go USA ha diffuso oggi il poster e il trailer di Project Wolf Hunting (늑대사냥), brutale action slasher sudcoreano che è stato diretto da Kim Hong-sun (The Chase).

Questa la trama ufficiale:

Mentre sono sotto stretta sorveglianza armata, alcuni pericolosi detenuti a bordo di una nave da carico uniscono le forze in un tentativo di fuga coordinato che presto degenera in una sanguinosa rivolta.

Ma mentre i fuggitivi continuano la loro brutale campagna di terrore, scoprono presto che nemmeno il più feroce tra loro è al sicuro dall’orrore che hanno inconsapevolmente scatenato nell’oscurità sottocoperta.

Tra i protagonisti del film ci sono Seo In-guk, Jang Dong-yoon e Park Ho-san.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Project Wolf Hunting, al momento senza una data di distribuzione italiana, che debutterà negli USA in digitale, Blu-ray e DVD il 14 febbraio, che ci dà un assaggio delle dose di gore presente:

Fonte: YouTube