Trailer per Road House (film Prime Video): Jake Gyllenhaal deve fare i conti con Conor McGregor

Perime Video ha appena diffuso il poster e il trailer di Road House, rivisitazione diretta da Doug Liman (Edge of Tomorrow – Senza domani) del cult degli anni ’80 Il duro del Road House.

Tra i protagonisti del remake ci sono Jake Gyllenhaal, Daniela Melchior (The Suicide Squad), il campione di UFC Conor McGregor e Billy Magnussen.

Joel Silver figura tra i produttori, proprio come nel film originale.

Questa la trama ufficiale:

L’ex combattente UFC Dalton (Gyllenhaal) lavora come buttafuori in un roadhouse delle Florida Keys, per poi scoprire che quel paradiso non è affatto come sembra.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Road House, che finirà il 21 marzo nel catalogo di Prime Video, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

Fonte: YouTube