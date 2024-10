Trailer per Salem’s Lot (2024): c’è da fermare un vampiro assetato di sangue

Il nuovo adattamento cinematografico di Salem’s Lot / Le notti di Salem di Stephen King, diretto da Gary Dauberman (Annabelle 3), arriverà in esclusiva sul canale Max durante la stagione di Halloween e ora ne sono stati diffusi il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Siamo intorno all’anno 1975. Tormentato da un evento della sua infanzia, lo scrittore Ben Mears ritorna nella sua città natale, Jerusalem’s Lot, in cerca di ispirazione per il suo prossimo libro, solo per scoprire che la città è preda di un vampiro assetato di sangue e del suo fedele servitore.

Il cast del film include Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Alfre Woodard, Bill Camp, John Benjamin Hickey, Nicholas Crovetti, Jordan Preston Carter, William Sadler, Spencer Treat Clark, Cade Woodward, Debra Christofferson e Pilou Asbaek.

Ricordiamo che Tobe Hooper diresse il primo adattamento di Salem’s Lot già nel 1979, mentre una miniserie TV è arrivata sugli schermi nel 2004.

Stephen King ha recentemente elogiato il nuovo film su Twitter:

“Ho visto il nuovo SALEM’S LOT ed è davvero buono. Un film horror vecchio stile: costruzione lenta, grande colpo di scena. Non capisco perché la Warner Bros stia temporeggiando; non è imbarazzante, o altro.”

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti (negli USA dal 3 ottobre), di seguito trovate il trailer internazionale di Salem’s Lot, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube