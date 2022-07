Trailer per Samaritan (film Prime Video): Stallone è un vigilante con superpoteri in pensione

A qualche settimana dal poster, Prime Video ha ora diffuso il trailer di Samaritan, action diretto dal regista di Julius Avery (Overlord) che vede Sylvester Stallone nel ruolo principale.

Questa la trama ufficiale:

Il tredicenne Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton) sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Stallone) sia in realtà una leggenda sotto copertura.

Vent’anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco.

In molti credono che Samaritan sia morto nell’incendio ma altri in città, come Sam, sperano che sia ancora vivo.

Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull’orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.



Julius Avery ha commentato:

Questo sarà un grande evento – vediamo i nostri eroi prendere a calci un bel po’ di fondoschiena. Vedremo Sly fare cose che non ha fatto da molto tempo e in modi davvero inventivi. Lui ha 73 anni! Sono stupito da quanto effettivamente riesce ancora a fare. Vi sto dicendo che la maggior parte dei ventenni non sarebbe in grado di fare quello che fa Sly in questo film.

Bragi F. Schut (Escape Room) ha scritto la sceneggiatura di Samaritan, nel cui cast ci sono anche il giovanissimo Javon ‘Wanna’ Walton, Pilou Asbæk (Ghost in the shell) e Dascha Polanco.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Samaritan, che arriverà direttamente nel catalogo di Prime Video dal 26 agosto:

