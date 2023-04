Trailer per Sanctuary: Margaret Qualley è una dominatrix senza cuore

NEON ha appena diffuso il poster e il trailer di Sanctuary, dark comedy che vede protagonisti Margaret Qualley (C’era una volta a… Hollywood) e Christopher Abbott (It Comes at Night).

Questa la trama ufficiale:

La dominatrice Rebecca (Qualley) e il suo ricco cliente Hal (Abbott) si impegnano in un gioco di ruolo ad alta posta sul potere e il controllo.

Dopo aver ereditato la catena alberghiera del padre, Hal cerca di porre fine alla sua lunga e segreta relazione con Rebecca.

Nel corso di una notte incredibilmente movimentata si scatenerà una lotta di volontà, in cui sia Rebecca che Hal lotteranno per mantenere il sopravvento, mentre le dinamiche di potere cominceranno a oscillare selvaggiamente.

Il film è stato diretto da Zachary Wigon (The Heart Machine) su una sceneggiatura scritta da Micah Bloomberg.

In attesa di capire se arriverà anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Sanctuary, che arriverà nei cinema americani il 19 maggio:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube