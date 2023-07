Trailer per Saw X: l’Enigmista, ingannato, decide di predicare morte anche in Messico

A un paio d’anni dal non proprio riuscito Spiral (la recensione), Lionsgate ha appena diffuso il poster e il trailer di Saw X, che vede il ritorno dell’80enne Tobin Bell nei panni di John Kramer, alias Jigsaw / L’Enigmista.

Ambientato tra gli eventi di Saw I e II, questa è la trama ufficiale:

Un John ormai malato e disperato si reca in Messico per una procedura medica molto rischiosa e sperimentale nella speranza di trovare una cura miracolosa per il suo cancro – solo per scoprire che l’intera operazione è un truffa tesa a ingannare i più deboli.

Il famigerato assassino torna quindi al suo lavoro, rifacendosi sui truffatori nel suo caratteristico modo di agire viscerale, attraverso trappole subdole, malate e ingegnose.

L’obiettivo dichiarato del film è quello di realizzare un prodotto che “catturi tutto ciò che i fan di Saw hanno amato del franchise, tenendoli col fiato sospeso anche con trappole completamente nuove e un nuovo mistero da risolvere”.

Il cast di Saw X comprende anche Renata Vaca (“Midnight Family”), Paulette Hernandez (“Crown of Tears”), Joshua Okamoto (“Control-Z”), Octavio Hinojosa (Come Play With Me), Synnøve Macody Lund (Ragnarok), Steven Brand (The Sandman) e Michael Beach (Dahmer).

In cabina di regia c’è il veterano Kevin Greutert, che ha lavorato a Saw VI e Saw 3D – Il capitolo finale.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di Saw X, che arriverà nelle sale americane il 29 settembre, che ci dà un assaggio delle famigerate trappole mortali che han fatto la fortuna della saga:

Fonte: YouTube